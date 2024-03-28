Трушников Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.09.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИТ
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Место
Комментарий
Рождение
11.09.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1985

Сын: Трушников Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Трушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна

Рождение ребёнка
10.02.1990

Дочь: Трушникова Вероника Сергеевна

Мать ребёнка: Трушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна

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