Трушников Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1985
Сын: Трушников Денис Сергеевич
Мать ребёнка: Трушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна
Рождение ребёнка
10.02.1990
Дочь: Трушникова Вероника Сергеевна
Мать ребёнка: Трушникова (Власкина) Татьяна Валентиновна