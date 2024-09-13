Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова
Место рожденияРомашково
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
На момент брака в 1849 году 20 лет
Рождение ребёнка
1849 ст.
Дочь: (Золотова) Анна Григорьева
Отец ребёнка: Золотов Григорий Никитин
Согласно ИВ 1859 года 10 лет
Бракосочетание
1849 ст.
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: (Золотова) Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Золотов Григорий Никитин
Согласно ИВ 1859 года 7 лет
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Карташова (Золотова) Александра Григорьева
Отец ребёнка: Золотов Григорий Никитин
Согласно исповедальной ведомости 1859 года 10 лет
Смерть
Неизвестно