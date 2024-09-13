Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Дмитриева) Евдокия Федорова

Место рождения

Ромашково

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Дмитриев Федор Дмитриев

Мать: Дмитриева Евдокия Степанова

На момент брака в 1849 году 20 лет
Рождение ребёнка
1849 ст.

Дочь: (Золотова) Анна Григорьева

Отец ребёнка: Золотов Григорий Никитин

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1859 года 10 лет
Бракосочетание
1849 ст.

Муж: Золотов Григорий Никитин

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: (Золотова) Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Золотов Григорий Никитин

Ромашково, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Согласно ИВ 1859 года 7 лет
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Карташова (Золотова) Александра Григорьева

Отец ребёнка: Золотов Григорий Никитин

Согласно исповедальной ведомости 1859 года 10 лет
Смерть
Неизвестно

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