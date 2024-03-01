Акалина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акалина Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Назар Павлович

Мать: Парасковья

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Евгения Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Прохорович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Прохорович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Александр Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Прохорович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Прохорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Прохорович

Смерть
Неизвестно
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