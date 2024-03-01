Акалина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Назар Павлович
Мать: Парасковья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Евгения Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Александр Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
1862
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Прохорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Прохорович
Смерть
Неизвестно