Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна 03.03.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна

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Место рождения

с.Нейфельд,Спасский р-н,Приморский край

Дата рождения

03.03.1918

Дата смерти

23.07.1987

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

1938 г.р.
1940 г.р.
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1956 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

с.Нейфельд,Спасский р-н,Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ренц Герман Фридрихович

Рождение ребёнка
01.03.1938

Дочь: Чирн (Ренц) Лидия Германовна

Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович

г.Биробиджан,ЕАО
Рождение ребёнка
06.02.1940

Дочь: Ренц (Ренц) Ольга Германовна

Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович

Рождение ребёнка
15.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович

рудник Умальтинский, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович

Казахстан,г.Семипалатинск
Рождение ребёнка
30.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Ренц Александр Германович

Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович

Смерть
23.07.1987
Казахстан

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