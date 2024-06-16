Ренц (Пауль) Эльфрида Адольфовна
Место рожденияс.Нейфельд,Спасский р-н,Приморский край
Дата рождения03.03.1918
Дата смерти23.07.1987
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
с.Нейфельд,Спасский р-н,Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.03.1938
Дочь: Чирн (Ренц) Лидия Германовна
Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович
г.Биробиджан,ЕАО
Рождение ребёнка
06.02.1940
Дочь: Ренц (Ренц) Ольга Германовна
Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович
Рождение ребёнка
15.09.1947
рудник Умальтинский, Хабаровский край
Рождение ребёнка
21.01.1951
Казахстан,г.Семипалатинск
Рождение ребёнка
30.06.1955
Рождение ребёнка
1956
Сын: Ренц Александр Германович
Отец ребёнка: Ренц Герман Фридрихович
Смерть
23.07.1987
Казахстан