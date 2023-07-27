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Иванов Николай Зиновьевич

Место рождения

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Иванов Зиновий Данилович

Мать: Иванова Александра Егоровна

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Параскева Гордеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Константин Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1874

Сын: Иванов Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Иванова (Сидорова) Параскева Гордеевна

Конюхово, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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