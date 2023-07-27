Иванов Николай Зиновьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Константин Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1874
Сын: Иванов Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Иванова (Сидорова) Параскева Гордеевна
Смерть
Неизвестно