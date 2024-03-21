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Кожин Иван Иосифович

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Место рождения

Читинская обл. Чернышевский р-н ст.Утан

Дата рождения

26.06.1908

Дата смерти

01.10.1982

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

1931 г.р.
1933 г.р.
1936 г.р.
1938 г.р.
Скрыто настройками приватности
1943 г.р.

Добавил:

EE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1908

Отец: Кожин Иосиф Филиппович

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
?.11.1931

Сын: Кожин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
19.10.1933

Сын: Кожин Анатолий

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
02.02.1936

Дочь: Бусыгина (Кожина) Нина

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
20.06.1938

Сын: Кожин Александр

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
08.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
28.06.1943

Дочь: Бобрукевич (Кожин) Галина

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
09.05.1949

Сын: Кожин Николай

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
10.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
09.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна

Смерть
01.10.1982
Похороны
Неизвестно

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