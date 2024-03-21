Кожин Иван Иосифович
Место рожденияЧитинская обл. Чернышевский р-н ст.Утан
Дата рождения26.06.1908
Дата смерти01.10.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1908
Отец: Кожин Иосиф Филиппович
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1931
Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
19.10.1933
Сын: Кожин Анатолий
Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
02.02.1936
Дочь: Бусыгина (Кожина) Нина
Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
20.06.1938
Сын: Кожин Александр
Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
08.09.1940
Рождение ребёнка
28.06.1943
Дочь: Бобрукевич (Кожин) Галина
Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
09.05.1949
Сын: Кожин Николай
Мать ребёнка: Кожина (Кожина) Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
10.03.1952
Рождение ребёнка
09.06.1953
Смерть
01.10.1982
Похороны
Неизвестно