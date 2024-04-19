Салманова Авдотья Левотиева
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: Левотий Тихонов
Мать: Агафья Тихоновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1823 ст.
Муж: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
25.04.1830 ст.
Отец ребёнка: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
17.11.1831 ст.
Отец ребёнка: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
17.03.1834 ст.
Сын: Салманов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
1836
Дочь: (Салманова) Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
01.05.1838 ст.
Отец ребёнка: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
27.02.1840 ст.
Дочь: (Салманова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Салманов Иван Петров
Рождение ребёнка
14.11.1843 ст.
Сын: Салманов Григорий Иванович
Отец ребёнка: Салманов Иван Петров
Смерть
Неизвестно