Петр Васиильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Васиильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Василий Васильевич

Мать: Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Семен Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Антоновна

Смерть
Неизвестно
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