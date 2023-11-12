Петр Васиильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Василий Васильевич
Мать: Татьяна Васильевна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Семен Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Антоновна
Смерть
Неизвестно