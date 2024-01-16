Надеева Фелицата Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Надеев Лев Устинович
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Елизавета Львовна
Отец ребёнка: Надеев Лев Устинович
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Надеев Лев Устинович
д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Надеев Лев Устинович
д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно