Надеева Фелицата Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надеева Фелицата Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Надеев Григорий Львович

Отец ребёнка: Надеев Лев Устинович

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Елизавета Львовна

Отец ребёнка: Надеев Лев Устинович

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Рождение ребёнка
1853

Сын: Надеев Ефимий Львович

Отец ребёнка: Надеев Лев Устинович

д. Сиринская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Надеев Лев Устинович

д. Сиринская Бакшеевского сельского общества Пронинской волости
Смерть
Неизвестно
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