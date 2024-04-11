Казаченко (Накова) Елена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1984
Дочь: Касьян (Казаченко) Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: Казаченко Сергей Савельевич
Рождение ребёнка
18.11.1988
Сын: Казаченко Олег Сергеевичь
Отец ребёнка: Казаченко Сергей Савельевич