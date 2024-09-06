Боровиков Иван Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровиков Иван Трифонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Жена

Дети

1882 г.р.
1892 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровиков Трифон Гаврилов

Мать: (Боровикова) Мария Арефова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Иван Иванов

Мать ребёнка: (Иванова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Иванова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Иванова) Мария

Рождение ребёнка
1882

Сын: Боровиков Алексей Иванов

Мать ребёнка: (Иванова) Мария

Рождение ребёнка
1892

Сын: Боровиков Сергей Иванов

Мать ребёнка: (Иванова) Мария

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