Боровиков Иван Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иванова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Иванова) Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Иванова) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Иванова) Мария
Рождение ребёнка
1882
Мать ребёнка: (Иванова) Мария
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: (Иванова) Мария