Лукъянов Владимир Дмитриевич
Место рожденияРоссия, Ульяновская область, р.п. Корсун
Дата рождения04.01.1945
Дата смерти06.06.2004
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1945
Россия, Ульяновская область, р.п. Корсун
Бракосочетание
01.10.1965
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
23.08.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукъянова Тамара Яковлевна
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
12.06.1970
Сын: Лукъянов Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Лукъянова Тамара Яковлевна
Россия
Смерть
06.06.2004
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево