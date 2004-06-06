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Лукъянов Владимир Дмитриевич

Место рождения

Россия, Ульяновская область, р.п. Корсун

Дата рождения

04.01.1945

Дата смерти

06.06.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1945

Отец: Лукъянов Дмитрий Алексеевич

Мать: Лукъянова Мария Андреевна

Россия, Ульяновская область, р.п. Корсун
Бракосочетание
01.10.1965

Жена: Лукъянова Тамара Яковлевна

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
23.08.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукъянова Тамара Яковлевна

Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
Рождение ребёнка
12.06.1970

Сын: Лукъянов Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Лукъянова Тамара Яковлевна

Россия
Смерть
06.06.2004
Россия, Ульяновская область, р.п. Радищево
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