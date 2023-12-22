Шаломенцова -- Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаломенцова -- Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.10.1862

Дочь: Шаломенцова Анастасия Ионовна

Отец ребёнка: Шаломенцов Ион Пантилеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаломенцова Агафия Ионовна

Отец ребёнка: Шаломенцов Ион Пантилеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаломенцов Ион Пантилеевич

Смерть
Неизвестно
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