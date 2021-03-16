Борисов Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1952
Дата смерти16.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952
Рождение ребёнка
19.04.1975
Сын: Борисов Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: Борисова Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
30.04.1982
Сын: Борисов Константин Юрьевич
Мать ребёнка: Борисова Надежда Викторовна
Рождение ребёнка
16.06.1985
Дочь: Борисова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Борисова Надежда Викторовна
Смерть
16.03.2021