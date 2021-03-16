Борисов Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1952

Дата смерти

16.03.2021

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1952

Отец: Борисов Владимир Петрович

Мать: Воронина Пелагея Константиновна

Рождение ребёнка
19.04.1975

Сын: Борисов Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: Борисова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
30.04.1982

Сын: Борисов Константин Юрьевич

Мать ребёнка: Борисова Надежда Викторовна

Рождение ребёнка
16.06.1985

Дочь: Борисова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Борисова Надежда Викторовна

Смерть
16.03.2021

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