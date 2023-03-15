Кокорев Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокорев Василий
Мать: Кокорева (Миронова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Раиса
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Тюрина (Кокорева) Людмила
Мать ребёнка: Кокорева Раиса
Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.11.1957
Дочь: Лосева (Кокорева) Татьяна
Мать ребёнка: Кокорева Раиса
Смерть
Неизвестно