Кокорев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокорев Василий

Мать: Кокорева (Миронова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Раиса

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Тюрина (Кокорева) Людмила

Мать ребёнка: Кокорева Раиса

Кривозерье, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
29.11.1957

Дочь: Лосева (Кокорева) Татьяна

Мать ребёнка: Кокорева Раиса

Смерть
Неизвестно

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