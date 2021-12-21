Мейшутович (Якубовская) Фурша
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиДо 1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Эмилия Бекировна
Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мейшутович Амурат Бекирович
Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Мейшутович Хасень Бекирович
Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Мейшутович Халим Бекирович
Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Якубовская (Мейшутович) Мерьема Бекировна
Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Мейшутович Ибрагим Бекирович
Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Мейшутович Александр Бекирович
Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович
Смерть
До 1879