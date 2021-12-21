Мейшутович (Якубовская) Фурша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Якубовская) Фурша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

До 1879

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Бекир Мустафович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Эмилия Бекировна

Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мейшутович Амурат Бекирович

Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Мейшутович Хасень Бекирович

Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Мейшутович Халим Бекирович

Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Якубовская (Мейшутович) Мерьема Бекировна

Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Мейшутович Ибрагим Бекирович

Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Мейшутович Александр Бекирович

Отец ребёнка: Мейшутович Бекир Мустафович

Смерть
До 1879

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