Пискунова (Исаенко) Нина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пискунова (Исаенко) Нина Тимофеевна

Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

1926

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Исаенко Тимофей Иванович

Мать: Исаенко Марфа Игнатьевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Пискунов Валерий Григорьевич

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1949

Сын: Пискунов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.02.1954

Дочь: Кожемякина (Пискунова) Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.05.1957

Дочь: Сидоренко-Осипенко (Пискунова) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Пискунов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович

Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
2007
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область

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