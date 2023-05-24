Пискунова (Исаенко) Нина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти2007
ПолЖенский
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Исаенко Тимофей Иванович
Мать: Исаенко Марфа Игнатьевна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Пискунов Валерий Григорьевич
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Пискунов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
09.02.1954
Дочь: Кожемякина (Пискунова) Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
23.05.1957
Дочь: Сидоренко-Осипенко (Пискунова) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1962
Сын: Пискунов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Пискунов Георгий Иванович
Смерть
2007