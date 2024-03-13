Lohrey Georg Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lohrey Georg Peter

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1811

Дата смерти

18.04.1867

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
19.12.1811

Отец: Lohrey Johann Georg

Мать: ?

Смерть
18.04.1867
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