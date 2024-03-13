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Lohrey Georg Peter
Lohrey Georg Peter
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.12.1811
Дата смерти
18.04.1867
Пол
Мужской
Отец
Lohrey Johann Georg
1783 г.р.
Мать
?
1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1811
Отец:
Lohrey Johann Georg
Мать:
?
Смерть
18.04.1867
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