Татьяна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриил Кузьмин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Александра Гавриилова
Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин
Рождение ребёнка
1781
Сын: Афанасий Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин
Рождение ребёнка
1788
Сын: Алексей Гавриилов
Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин
Рождение ребёнка
1792
Сын: Яков Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин
Яков Гаврилович (1792 — ?) Родился 28 апреля 1792 года в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. Дьячок села Гематова Любимского уезда. Впоследствии исключен из духовного зва... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1793
Дочь: Вера Гавриилова
Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин
Смирнов Павел Гаврилович (1799 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. С 1811 года обучался в Ярославском уездном училище. В 1820 году определен в пономаря, а ... Показать все
Смерть
Неизвестно