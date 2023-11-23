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Татьяна Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриил Кузьмин

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Александра Гавриилова

Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин

Рождение ребёнка
1781

Сын: Афанасий Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин

Рождение ребёнка
1788

Сын: Алексей Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин

Рождение ребёнка
1792

Сын: Яков Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин

Яков Гаврилович (1792 — ?) Родился 28 апреля 1792 года в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. Дьячок села Гематова Любимского уезда. Впоследствии исключен из духовного зва... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1793

Дочь: Вера Гавриилова

Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин

Рождение ребёнка
1799

Сын: Смирнов Павел Гавриилов

Отец ребёнка: Гавриил Кузьмин

Смирнов Павел Гаврилович (1799 — ?) Родился в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. С 1811 года обучался в Ярославском уездном училище. В 1820 году определен в пономаря, а ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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