Коршикова (Канунникова) Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1958
Дата смерти22.01.2006
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1958
Отец: Канунников Виктор Леонидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коршиков Слава
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1982
Сын: Канунников Антон
Отец ребёнка: не указан
работал следователем в Милиции
Смерть
22.01.2006