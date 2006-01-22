Коршикова (Канунникова) Ольга Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршикова (Канунникова) Ольга Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1958

Дата смерти

22.01.2006

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1958

Отец: Канунников Виктор Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коршиков Слава

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1982

Сын: Канунников Антон

Отец ребёнка: не указан

работал следователем в Милиции
Смерть
22.01.2006

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