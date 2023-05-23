Мотрохина (Патрушева) Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смерти1800
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Патрушев Яков Федотович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Мотрохин Киприан Федорович
Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович
Рождение ребёнка
31.10.1759
Сын: Мотрохин Гаврила Федорович
Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович
Рождение ребёнка
1764
Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мотрохин Кириян Федорович
Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Мотрохин Максим Федорович
Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович
Смерть
1800