Мотрохина (Патрушева) Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотрохина (Патрушева) Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

1800

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Патрушев Яков Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Мотрохин Киприан Федорович

Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович

Рождение ребёнка
31.10.1759

Сын: Мотрохин Гаврила Федорович

Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Мотрохин Иона Федорович

Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Мотрохин Кириян Федорович

Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Мотрохин Потап Федорович

Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Мотрохин Максим Федорович

Отец ребёнка: Мотрохин Фёдор Тарасович

Смерть
1800
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