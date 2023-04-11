Иванников Михаил Петрович
Место рожденияИзбердеевский район, Тамбовская область
Дата рождения03.09.1928
Дата смерти29.12.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.1953
Сын: Иванников Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.09.1957
Дочь: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.12.1974