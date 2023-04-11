Иванников Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Михаил Петрович

Место рождения

Избердеевский район, Тамбовская область

Дата рождения

03.09.1928

Дата смерти

29.12.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1928

Отец: Иванников Пётр Васильевич

Мать: Иванникова Дарья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.1953

Сын: Иванников Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.09.1957

Дочь: Татевосьян (Иванникова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.12.1974

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