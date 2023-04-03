Какаев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Какаев Артемий
Мать: (Какаева) Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Между ?.06.1864 и ?.05.1865
Жена: (Какаева) Евлампия
Рождение ребёнка
1865
Дочь: (Какаева) Антонина
Мать ребёнка: (Какаева) Евлампия
Смерть
Неизвестно