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Какаев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Какаев Артемий

Мать: (Какаева) Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Место жительства
Неизвестно
Бесскорбная, Новокубанский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Между ?.06.1864 и ?.05.1865

Жена: (Какаева) Евлампия

Рождение ребёнка
1865

Дочь: (Какаева) Антонина

Мать ребёнка: (Какаева) Евлампия

Смерть
Неизвестно

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