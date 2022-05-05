Зыкин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкин Анатолий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1953

Дата смерти

05.05.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1975

Дочь: Романова (Зыкина) Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Пономарева Елена Николаевна

Рождение ребёнка
11.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пономарева Елена Николаевна

Смерть
05.05.2022

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