Зыкин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1953
Дата смерти05.05.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1975
Дочь: Романова (Зыкина) Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Пономарева Елена Николаевна
Рождение ребёнка
11.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пономарева Елена Николаевна
Смерть
05.05.2022