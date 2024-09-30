Эртте Иосиф
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1882
Сын: Эртте Иван Иосифович
Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
25.02.1885
Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
24.01.1890
Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.11.1895
Дочь: (Эртте) Анна-Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна
Рождение ребёнка
28.11.1895
Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна
Смерть
Неизвестно