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Эртте Иосиф

Место рождения

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Рождение ребёнка
23.08.1882

Сын: Эртте Иван Иосифович

Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1885

Сын: Эртте Андрей Иосифович

Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1890

Сын: Эртте Павел Иосифович

Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1895

Дочь: (Эртте) Анна-Мария Иосифовна

Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1895

Сын: Эртте Генрих Иосифович

Мать ребёнка: Эртте (Роухиайнен) Мария Андреевна

Эртелево, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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