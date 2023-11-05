Ганюшкина Оксана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганюшкина Оксана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.05.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1953 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1971

Отец: не указан

Мать: Рудова Нина Васильевна

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