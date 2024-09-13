Штангеева (Дорофеева) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1867
Сын: Штангеев Селиверст Иванович
Отец ребёнка: Штангеев Иван Александрович
Калмакское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно