Штангеева (Дорофеева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Штангеева (Дорофеева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1867

Сын: Штангеев Селиверст Иванович

Отец ребёнка: Штангеев Иван Александрович

Калмакское, Армизонский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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