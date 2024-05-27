Баранова (Терехова) Ирина Юрьевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1959
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1959
Отец: Терехов Юрий Антонович
Мать: Терехова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Баранов Анатолий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Баранов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Анатолий