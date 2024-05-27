Баранова (Терехова) Ирина Юрьевна 28.09.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Баранова (Терехова) Ирина Юрьевна

Место рождения

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.09.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1959

Отец: Терехов Юрий Антонович

Мать: Терехова Анна Дмитриевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Баранов Анатолий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Баранов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Анатолий

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