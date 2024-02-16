Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Наумов Игнатий
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
1922
Сын: Наумов Петр
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Наумов Василий
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Наумов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Наумов Александр
Смерть
Неизвестно