Крутских Пелагея Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Крутских Василий иванович
Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Крутских Александр Иванович
Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно