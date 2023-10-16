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Крутских Пелагея Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Крутских Иван Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Крутских Василий иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Крутских Тит Васильевич

Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Крутских Александр Иванович

Отец ребёнка: Крутских Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно

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