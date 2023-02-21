Хусаинов Хамит Муртазович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1953
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953
Отец: Хусаинов Муртаза Батердинович
Рождение ребёнка
06.09.1984
Сын: Хусаинов Сергей Хамитович
Мать ребёнка: Хусаинова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
13.06.1986
Сын: Хусаинов Андрей Хамитович
Мать ребёнка: Хусаинова Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
29.09.1996
Сын: Хусаинов Владислав
Мать ребёнка: Хусаинова Ирина Фёдоровна