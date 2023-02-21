Хусаинов Хамит Муртазович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХусаинов Хамит Муртазович

Хусаинов Хамит Муртазович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1953

Отец: Хусаинов Муртаза Батердинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1984

Сын: Хусаинов Сергей Хамитович

Мать ребёнка: Хусаинова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
13.06.1986

Сын: Хусаинов Андрей Хамитович

Мать ребёнка: Хусаинова Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
29.09.1996

Сын: Хусаинов Владислав

Мать ребёнка: Хусаинова Ирина Фёдоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close