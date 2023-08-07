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Скворцов Андрей Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1960

Отец: Скворцов Валентин

Мать: Соловьёва Скворцова Морозова Евгения Ивановна

Рождение ребёнка
04.02.1990

Дочь: Скворцова Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Скворцова Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
04.02.1990

Дочь: Варламова Яна Андреевна

Мать ребёнка: Скворцова Людмила Васильевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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