Скворцов Андрей Валентинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1960
Рождение ребёнка
04.02.1990
Дочь: Скворцова Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Скворцова Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
04.02.1990
Дочь: Варламова Яна Андреевна
Мать ребёнка: Скворцова Людмила Васильевна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно