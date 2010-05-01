Онучина (Евстратова) Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Онучина (Евстратова) Галина Васильевна

Место рождения

Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

18.09.1928

Дата смерти

?.05.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Мойлово, Ульяновский муниципальный район, Калужская область
* Галина Васильевна родилась 18 сентября 1928 года, но во всех документах стояла дата - 20 сентября 1928 год. * В 1920 году в составе Жиздринского уезда село Мойлово было передано в Брянскую губернию... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онучин Борис Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.1960

Сын: Онучин Андрей Борисович

Отец ребёнка: Онучин Борис Андреевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
?.05.2010
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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