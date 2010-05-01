Онучина (Евстратова) Галина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.09.1928
Дата смерти?.05.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
* Галина Васильевна родилась 18 сентября 1928 года, но во всех документах стояла дата - 20 сентября 1928 год. * В 1920 году в составе Жиздринского уезда село Мойлово было передано в Брянскую губернию... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1960
Отец ребёнка: Онучин Борис Андреевич
Смерть
?.05.2010