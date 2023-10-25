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Ухина (Брысенкова) Светлана Николаевна
Ухина (Брысенкова) Светлана Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.06.1961
Пол
Женский
Отец
Брысенков Николай Петрович
Мать
Брысенкова (Синяговская) Ганна Павловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ДТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1961
Отец:
Брысенков Николай Петрович
Мать:
Брысенкова Ганна Павловна
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