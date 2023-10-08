Фонарева (Бакина) Валерия Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.10.1993
ПолЖенский
Мать
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Муж
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1993
Отец: Бакин Андрей Викторович
Мать: скрыто настройками приватности
Место жительства
С 1993
Бракосочетание
Около 24.07.2015
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Около 15.02.2017
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
17.09.2021
Муж: скрыто настройками приватности