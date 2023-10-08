Фонарева (Бакина) Валерия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фонарева (Бакина) Валерия Андреевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

21.10.1993

Пол

Женский

Отец

Мать

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Муж

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Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1993

Отец: Бакин Андрей Викторович

Мать: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1993
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 24.07.2015

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Около 15.02.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
17.09.2021

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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