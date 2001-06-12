Бобылев Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобылев Иван Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1909

Дата смерти

12.06.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1936

Сын: Бобылев Лев Иванович

Мать ребёнка: Бобылева Александра Федоровна

Рождение ребёнка
09.08.1941

Дочь: Буланова Вера Ивановна

Мать ребёнка: Бобылева Александра Федоровна

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.06.2001
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