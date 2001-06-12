Бобылев Иван Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1909
Дата смерти12.06.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1936
Сын: Бобылев Лев Иванович
Мать ребёнка: Бобылева Александра Федоровна
Рождение ребёнка
09.08.1941
Дочь: Буланова Вера Ивановна
Мать ребёнка: Бобылева Александра Федоровна
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
12.06.2001