Чернышов Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Алексей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышов Владимир

Мать: Путова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
26.05.2009

Сын: Чернышов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Чернышова Елена Владимировна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.04.2013

Сын: Чернышов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Чернышова Елена Владимировна

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышова Елена Владимировна

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