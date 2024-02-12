Чернышов Алексей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чернышов Владимир
Мать: Путова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
26.05.2009
Сын: Чернышов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Чернышова Елена Владимировна
Рождение ребёнка
26.04.2013
Сын: Чернышов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Чернышова Елена Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно