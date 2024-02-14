Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич

Место рождения

Башкортостан, Россия

Дата рождения

1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1905 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1924

Жена: (Авзалова) Лутфикамал

Рождение ребёнка
?.09.1925

Дочь: (Ситдикова) Шамгия

Мать ребёнка: (Авзалова) Лутфикамал

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Ситдикова) Разия

Мать ребёнка: (Авзалова) Лутфикамал

Рождение ребёнка
23.03.1928

Дочь: Сабирова (Ситдикова) Галия

Мать ребёнка: (Авзалова) Лутфикамал

Смерть
1943

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