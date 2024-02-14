Мухаматдиев Ситдик Мухаматдиевич
Место рожденияБашкортостан, Россия
Дата рождения1900
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1924
Жена: (Авзалова) Лутфикамал
Рождение ребёнка
?.09.1925
Дочь: (Ситдикова) Шамгия
Мать ребёнка: (Авзалова) Лутфикамал
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Ситдикова) Разия
Мать ребёнка: (Авзалова) Лутфикамал
Рождение ребёнка
23.03.1928
Дочь: Сабирова (Ситдикова) Галия
Мать ребёнка: (Авзалова) Лутфикамал
Смерть
1943