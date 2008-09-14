Петухов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1964 г.р.

Мать

1968 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2008

Отец: Петухов Владимир

Мать: Валикова Светлана

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