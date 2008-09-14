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Петухов Александр
Петухов Александр
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.2008
Пол
Мужской
Отец
Петухов Владимир
1964 г.р.
Мать
Валикова (Клочкова) Светлана
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.2008
Отец:
Петухов Владимир
Мать:
Валикова Светлана
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