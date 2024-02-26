Ирина Иванова (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Пименов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Матрена Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Пименов (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Авдотья Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Егор Пименов (Ич)
Смерть
Неизвестно