Бондарчук Петр Тимофеевич
Место рожденияг.Оренбург
Дата рождения20.05.1947
Дата смерти16.05.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.08.1970
Жена: Бондарчук Мария Павловна
г.Оренбург
Рождение ребёнка
01.03.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарчук Мария Павловна
г.Оренбург
Рождение ребёнка
11.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бондарчук Мария Павловна
г. Оренбург
Смерть
16.05.2020
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург