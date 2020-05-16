Бондарчук Петр Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарчук Петр Тимофеевич

Место рождения

г.Оренбург

Дата рождения

20.05.1947

Дата смерти

16.05.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Оренбург
Бракосочетание
22.08.1970

Жена: Бондарчук Мария Павловна

г.Оренбург
Рождение ребёнка
01.03.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарчук Мария Павловна

г.Оренбург
Рождение ребёнка
11.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бондарчук Мария Павловна

г. Оренбург
Смерть
16.05.2020
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
г.Оренбург
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