Лукьянова (Кузнецовва) Татьяна Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: (Лукьянова) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Медведева (Лукьянова) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич
Рождение ребёнка
1884
Сын: Лукьянов Григорий Семенович
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Лукьянова) Ирина Семеновна
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: (Лукьянова) Мария Семеновна
Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич
Смерть
Неизвестно