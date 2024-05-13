Лукьянова (Кузнецовва) Татьяна Ананьевна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Кузнецовва) Татьяна Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Семен Дементиевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: (Лукьянова) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Лукьянов Федор Семенович

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Медведева (Лукьянова) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Лукьянов Григорий Семенович

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Лукьянова) Ирина Семеновна

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: (Лукьянова) Мария Семеновна

Отец ребёнка: Лукьянов Семен Дементиевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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