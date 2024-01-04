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Глухих Максим Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Глухих Семен Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Степанова

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Глухих Настасья Максимова

Мать ребёнка: Аграфена Степанова

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Глухих Пелагея Максимова

Мать ребёнка: Аграфена Степанова

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Глухих Ирина Максимова

Мать ребёнка: Аграфена Степанова

Сидоровщина, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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