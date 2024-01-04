Глухих Максим Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Глухих Семен Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Степанова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Глухих Настасья Максимова
Мать ребёнка: Аграфена Степанова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Глухих Пелагея Максимова
Мать ребёнка: Аграфена Степанова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Глухих Ирина Максимова
Мать ребёнка: Аграфена Степанова
Смерть
Неизвестно