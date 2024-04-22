Кокорин Григорий Калинин
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти14.06.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13об
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Рождение ребёнка
01.04.1838 ст.
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Андреева
Бракосочетание
До 1838
Жена: Кокорина Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Андреева
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Кокорина Ксения Андреева
Упоминание
1850
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Рождение ребёнка
1852
Сын: Кокорин Афанасий Григорьев
Мать ребёнка: Кокорина Ирина Никитина
Бракосочетание
До 1852
Жена: Кокорина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1856
Сын: Кокорин Варфаломей Григорьев
Мать ребёнка: Кокорина Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Кокорина Вера Григорьева
Мать ребёнка: Кокорина Ирина Никитина
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
14.06.1889 ст.
Причина смерти: вследствии старости