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Кокорин Григорий Калинин

Место рождения

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

14.06.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Кокорин Калина Алексеев

Мать: Кокорина Настасья Семенова

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1816
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13об
Упоминание
1834
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 164об
Рождение ребёнка
01.04.1838 ст.

Сын: Кокорин Егор Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1838

Жена: Кокорина Ксения Андреева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кокорин Семен Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кокорин Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Ксения Андреева

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1850
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 641об
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кокорин Афанасий Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Ирина Никитина

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1852

Жена: Кокорина Ирина Никитина

Рождение ребёнка
1856

Сын: Кокорин Варфаломей Григорьев

Мать ребёнка: Кокорина Ирина Никитина

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Кокорина Вера Григорьева

Мать ребёнка: Кокорина Ирина Никитина

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
1858
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 447об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
14.06.1889 ст.
Причина смерти: вследствии старости
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