Чебану Михаил Еремеевич 02.03.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чебану Михаил Еремеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1953

Дата смерти

06.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1921 г.р.

Дети

1973 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1953

Отец: Чебану Еремей

Мать: Чебану (Бондаренко) Зинаида Нестеровна

Рождение ребёнка
26.08.1973

Дочь: Чебану Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Чебану (Елизарова) Галина Николаевна

Рождение ребёнка
26.11.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чебану (Елизарова) Галина Николаевна

Смерть
06.01.2010

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