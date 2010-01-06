Чебану Михаил Еремеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1953
Дата смерти06.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1953
Рождение ребёнка
26.08.1973
Дочь: Чебану Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Чебану (Елизарова) Галина Николаевна
Рождение ребёнка
26.11.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чебану (Елизарова) Галина Николаевна
Смерть
06.01.2010