Васильев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Васильева) Параскева Никитична
Рождение ребёнка
15.02.1900
Дочь: Бодрова (Васильева) Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: (Васильева) Параскева Никитична
Отскочное, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно