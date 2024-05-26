Овчинникова Ирина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1862 ст.
Отец: Николай Иларионович
Мать: Агафия Ивановна
Рождение ребёнка
07.05.1886 ст.
Дочь: Курочкина Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Григорьевич
Камаево, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1888 ст.
Верхняя Ия, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1889
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Овчинников Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно