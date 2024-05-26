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Овчинникова Ирина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1862 ст.

Отец: Николай Иларионович

Мать: Агафия Ивановна

Рождение ребёнка
07.05.1886 ст.

Дочь: Курочкина Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Григорьевич

Камаево, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1888 ст.

Муж: Овчинников Алексей Павлович

Верхняя Ия, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1889

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Овчинников Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно

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