Андреева (Фунтикова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева (Фунтикова) Анна

Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

21.09.1911

Дата смерти

21.02.1987

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911

Отец: Фунтиков Иван

Мать: Фунтикова (Елистратова) Прасковья

Тула, город Тула, Тульская область
Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Григорий

Рождение ребёнка
09.07.1931

Дочь: Маркова (Андреева) Людмила

Отец ребёнка: Андреев Григорий

Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Смерть
21.02.1987
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ваганьковское кл., 48

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