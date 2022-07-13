Андреева (Фунтикова) Анна
Место рождения
Дата рождения21.09.1911
Дата смерти21.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1911
Отец: Фунтиков Иван
Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Григорий
Рождение ребёнка
09.07.1931
Дочь: Маркова (Андреева) Людмила
Отец ребёнка: Андреев Григорий
Москва, Россия
Смерть
21.02.1987
Москва, Россия
Похороны
Неизвестно
Ваганьковское кл., 48