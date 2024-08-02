Павлова Мария Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Кондратий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна
Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
15.05.1925
Сын: Павлов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Летунова (Павлова) Антонина
Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич
Рождение ребёнка
07.09.1932
Сын: Павлов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно