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Павлова Мария Кондратьевна

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Место рождения

Горелое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Кондратий

Мать: не указана

Горелое, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седых (Павлова) Валентина Гавриловна

Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Виктор Гаврилович

Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
15.05.1925

Сын: Павлов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Летунова (Павлова) Антонина

Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич

Рождение ребёнка
07.09.1932

Сын: Павлов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Павлов Гаврила Васильевич

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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