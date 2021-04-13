Щицын Григорий Михайлович
Место рождения
Дата рождения28.09.1898 ст.
Дата смерти10.03.1938
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1898 ст.
Отец: Щицын Михаил Акимович (Екимович, Якимович, Иоакимович)
Бракосочетание
01.07.1925
Рождение ребёнка
14.06.1936
Сын: Щицин (Щицын) Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Щицына (Казанцева) Анна Сергеевна
Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
10.03.1938