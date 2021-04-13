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Щицын Григорий Михайлович

Место рождения

Патраки, Добрянский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

28.09.1898 ст.

Дата смерти

10.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1898 ст.

Отец: Щицын Михаил Акимович (Екимович, Якимович, Иоакимович)

Мать: Щицына (Боровских) Евдокия Николаевна

Патраки, Добрянский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
01.07.1925

Жена: Щицына (Казанцева) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
14.06.1936

Сын: Щицин (Щицын) Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Щицына (Казанцева) Анна Сергеевна

Березники, город Березники, Пермский край
Смерть
10.03.1938

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